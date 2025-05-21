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Прикарпатські сапери від початку повномасштабної війни знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів на Херсонщині
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські сапери від початку повномасштабної війни знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів на Херсонщині

Автор: Олег Мамчур
21/05/2025 10:52
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З 25 березня 2025 року піротехніки з Івано-Франківщини знайшли та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет у Херсонській області, а від початку повномасштабного вторгнення — 586.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Від кінця березня сапери обстежили 78 гектарів територій. Загалом з початку великої війни піротехнічна служба ДСНС Івано-Франківщини виїжджала 288 разів для розмінування Херсонщини. На понад 752 гектарах землі вони знайшли та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

“Ці зусилля — частина масштабної роботи ДСНС задля повернення безпеки на території, де ворог залишив після себе смертельно небезпечні “пастки”. Дякуємо нашим саперам за мужність, професіоналізм та самовідданість! Ваша робота рятує життя!” — йдеться у дописі.