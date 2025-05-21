Прикарпатські сапери від початку повномасштабної війни знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів на Херсонщині

З 25 березня 2025 року піротехніки з Івано-Франківщини знайшли та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет у Херсонській області, а від початку повномасштабного вторгнення — 586.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Від кінця березня сапери обстежили 78 гектарів територій. Загалом з початку великої війни піротехнічна служба ДСНС Івано-Франківщини виїжджала 288 разів для розмінування Херсонщини. На понад 752 гектарах землі вони знайшли та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.