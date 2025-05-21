17 ветеранів із Прикарпаття пройшли відбір до всеукраїнських змагань “Ігор ветеранів” з кросфіту

17 травня у Рівному завершився відбірковий етап всеукраїнських змагань “Ігри ветеранів” з кросфіту.

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Про це “Галку” повідомив засновник ГО “Полюби долю” Юрій Гапончук.

Участь у змаганнях взяли близько 50 учасників, серед них представники громадської організації “Полюби долю” та військовослужбовці 50 полку.

У програмі були:

Кросфіт;

Настільний теніс;

Волейбол сидячи;

Кіберспорт.

У кожній із категорій у трійці були прикарпатці, тобто до фінальної частини змагань пройшли 18 ветеранів. За підсумками відбору, 4 учасники здобули перше місце, 7 — друге місце, ще 6 спортсменів посіли треті місця.

Потрапити у фінал могли лише ті, хто увійшов до трійки лідерів у своїх категоріях. Попереду на прикарпатських ветеранів чекає фінал змагань, де вони змагатимуться з найсильнішими учасниками з усієї України.