На Прикарпатті під час пожежі житлового будинку виявили тіло чоловіка

Сьогодні, 21 травня, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на території приватного господарства у селищі Перегінське, Перегінської ТГ, Калуського району.

Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

До місця виклику направили рятувальників, які оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті приватного житлового будинку.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 року народження.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Рятувальники нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі, необхідно дотримуватись основних правил пожежної безпеки: