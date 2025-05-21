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На Прикарпатті під час пожежі житлового будинку виявили тіло чоловіка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті під час пожежі житлового будинку виявили тіло чоловіка

Автор: Олег Мамчур
21/05/2025 09:49
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Сьогодні, 21 травня, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на території приватного господарства у селищі Перегінське, Перегінської ТГ, Калуського району. 

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Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

До місця виклику направили рятувальників, які оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті приватного житлового будинку.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 року народження.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Рятувальники нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі, необхідно дотримуватись основних правил пожежної безпеки:

  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • не паліть у ліжку;
  • не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;
  • подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.