На Прикарпатті під час пожежі житлового будинку виявили тіло чоловіка

Сьогодні, 21 травня, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на території приватного господарства у селищі Перегінське, Перегінської ТГ, Калуського району.
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Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
До місця виклику направили рятувальників, які оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті приватного житлового будинку.
На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 року народження.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Рятувальники нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі, необхідно дотримуватись основних правил пожежної безпеки:
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
- не паліть у ліжку;
- не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;
- подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.