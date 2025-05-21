До 22° тепла: якою буде погода на Івано-Франківщині 21 травня

На Прикарпатті та в обласному центрі 21 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту : вночі 3-5°, вдень 18-20° тепла.

По області: вночі 3-8°, вдень 17-22° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.