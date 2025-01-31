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Колишня посадовиця податкової приховала в декларації квартиру та авто
Диван на коліщатках в темній вітальні

Колишня посадовиця податкової приховала в декларації квартиру та авто

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 21:59
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На Прикарпатті прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно експосадовиці податкового органу за фактом декларування недостовірної інформації на понад 5 млн грн.

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Йдеться про колишню начальницю одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, повідомляють у прокуратурі.

Досудов розслідування установило, що експосадовиця не вказала у щорічній декларації за 2023 рік достовірні відомості про об’єкти нерухомого та рухомого майна загальною вартістю понад 5 млн грн.

Жінка не зазначила інформацію про користування трикімнатною квартирою у центрі Івано-Франківська. Вартість житла становить понад 2,8 млн грн.

Крім того, вона не вказала у декларації, що в користуванні її чоловіка перебував елітний автомобіль марки «BMW IX XDRIVE 40». Вартість автівки – понад 2,3 млн грн.

За клопотанням прокурора суд наклав арешт на незадеклароване майно – квартиру та автомобіль.