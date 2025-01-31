Кремль сигналізує про зусилля переконати Трампа погодитися з вимогами путіна, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль сигналізує про зусилля, спрямовані на те, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися з вимогами правителя росії Володимира путіна і позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені.

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Про це повідомляє ISW.

Аналітики проаналізували, з якою метою кремлівська стрічка новин ТАСС опублікувала 30 січня інтерв’ю з науковим директором дискусійного клубу “Валдай” Федором Лук’яновим під назвою “Не розраховуйте на великі домовленості”, в якому висвітлюються постійні зусилля Кремля з формування внутрішніх і глобальних очікувань щодо майбутніх переговорів між правителем Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

У звіті уточнюють, що дискусійний клуб “Валдай” – це платформа , де офіційні особи Кремля, російські науковці та іноземні офіційні особи і науковці зустрічаються для обговорення міжнародних питань, і який використовується у багаторічних зусиллях Кремля впливати на політику Заходу на користь Росії.

І додають, що Лук’янов є старшим членом і науковим співробітником Валдайського клубу, неодноразово модерував щорічну промову Путіна на Валдаї і вважається “авторитетним експертом” з питань зовнішньополітичних цілей і завдань Кремля, хоча він не займає жодної офіційної посади в російській владі.

Як зазначається, ISW не готовий оцінювати або стверджувати, що Лук’янов достовірні відомості про настрої Путіна або його наміри щодо майбутніх мирних переговорів, “але заяви Лук’янова в цьому інтерв’ю в цілому узгоджуються із заявами Путіна та інших офіційних осіб Кремля про майбутні позиції Росії на переговорах”.

“Рішення ТАСС використати інтерв’ю Лук’янова для того, щоб зменшити внутрішні спекуляції щодо можливості укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, також підкреслює актуальність цього інтерв’ю і заяв Лук’янова при розгляді можливих переговорних позицій Росії щодо України і США”.

Під час інтерв’ю Лук’янов заявив, що “головним” для майбутніх мирних переговорів щодо України є “не території”, а усунення “першопричин” війни, які Лук’янов визначив як експансію НАТО у Східну Європу в 1990-х і на початку 2000-х рр.

Лук’янов заявив, що стосовно українських земель російські війська зараз вважають, що “з територіями все зрозуміло: скільки візьмеш, стільки й отримаєш”, додатково вказуючи на те, що Кремль не має жодного наміру йти на компроміс з приводу територіальних окупацій в Україні під час майбутніх мирних переговорів.

З-поміж іншого Лук’янов заявив, що “Трамп поважає лише тих, хто демонструє непохитність”, і закликав Кремль “ніколи не здаватися” і “бути готовим до досить жорсткої розмови, навіть з елементами блефу” – закликаючи Путіна продемонструвати свою рішучість у майбутніх переговорах з Трампом.