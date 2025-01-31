На Івано-Франківщині суд виніс вирок чоловіку, який забезпечував роботу нарколабораторії. Його засудили до 12 років та семи місяців ув’язнення.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

У суді прокурори довели, що неодноразово засуджений 49-річний чоловік утримував місце для виготовлення амфетаміну, попередньо домовившись зі своїми спільниками. Він відповідав за зберігання обладнання для виготовлення наркотичної речовини, прекурсорів та самого психотропу.

“Зловмисник разом з іншими співучасниками систематично здійснював закупівлю, перевезення та зберігання прекурсорів для виготовлення амфетаміну, який надалі планували реалізовувати. Окрім цього, він зберігав канабіс”, — йдеться у дописі.

Під час обшуку поліцейські вилучили понад пів кілограма амфетаміну, лабораторне обладнання, посуд, хімічні речовини та сполуки, прекурсори.

Обвинуваченого визнали винним у незаконному придбанні, виготовленні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах — ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

Чоловік свою вину повністю визнав. Йому призначили покарання — позбавлення волі строком на 12 років та 7 місяців із конфіскацією майна.