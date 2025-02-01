ЗСУ “задвохсотили” понад 1400 окупантів за добу: втрати ворога станом на 1 лютого

За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1430 солдатів, дев’ять танків та 48 артилерійських системи. Дані уточнюються.
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Про це повідомив Генштаб, пише Правда.іф.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 839 040 (+1430) осіб
- танків ‒ 9902 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22)
- артилерійських систем – 22493 (+48)
- РСЗВ – 1266 (+1)
- засоби ППО ‒ 1050
- літаків – 369
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121)
- крилаті ракети ‒ 3054
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 35629 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3727 (+1).