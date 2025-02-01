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ЗСУ “задвохсотили” понад 1400 окупантів за добу: втрати ворога станом на 1 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ “задвохсотили” понад 1400 окупантів за добу: втрати ворога станом на 1 лютого

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 08:12
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За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1430 солдатів, дев’ять танків та 48 артилерійських системи. Дані уточнюються.

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Про це повідомив Генштаб, пише Правда.іф.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.02.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 839 040 (+1430) осіб 
  • танків ‒ 9902 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22)
  • артилерійських систем – 22493 (+48) 
  • РСЗВ – 1266 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1050 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121)
  • крилаті ракети ‒ 3054 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни – 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 35629 (+77) 
  • спеціальна техніка ‒ 3727 (+1).