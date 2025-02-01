Сьогодні Тисменицька громада проведе в останню путь 18-річного Героя Івана Палія

26 січня 2025 року на Луганщині загинув 18-річний військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Палій.

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Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради, пише Правда.іф.

31 січня траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибув у село Старі Кривотули.

Чин похорону відбудеться сьогодні, 01 лютого, о 12:00 годині.

З 31 січня до 02 лютого у Тисменицькій громаді оголошено дні жалоби з метою вшанування пам’яті захисника України Палія Івана Михайловича, який загинув в російсько-українській війні.

У дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах міської ради.

Іван Палій народився 2 липня 2006 року та проживав у селі Старі Кривотули Тисменицької громади.

Солдат служив командиром машини 2 штурмового відділення 43 окремої механізованої бригади.

Загинув при обороні країни 26 січня 2025 року поблизу села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області.