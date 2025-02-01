На Надвірнянщині перепоховали воїна-“едельвейса” Василя Солтицького

Пасічнянська громада попрощалась із військовим з села Пнів Василем Васильовичем Солтицьким. Полеглого Воїна перепоховали на цвинтарі його рідного села.

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Василь Солтицький став одним з численних українських чоловіків, які стали на захист України, та поклали своє життя заради свободи та незалежності рідної країни.

Василь ніс службу в лавах ЗСУ, отримав поранення, внаслідок якого проходив реабілітацію в місті Черкасах. Про це пише Правда.іф з посиланням на Пасічнянську громаду.

14 жовтня 2024 року помер та був похоронений на кладовищі м. Черкаси.

30 січня 2025 року, на прохання родини померлого Воїна, яка проживає в селі Пнів, після отримання дозволу на перепоховання, траурний кортеж з тілом військовослужбовця Василя Васильовича Солтицького, прибув на Прикарпаття.

Кортеж з тілом військового Василя, з запаленими лампадками, стоячи на колінах зустрічали скорботні Надвірнянська та Пасічнянська громади.

Після заупокійної панахиди, яку біля будинку, де народився Воїн Василь, відслужили святі отці Микола Костик та Ярослав Онуфрак, траурна процесія вирушила до Церкви «Непорочного Зачаття Пресвятої Діви МаріЇ», де й відбувся Чин похорону військовослужбовця.

Провести в останню дорогу Захисника України зійшлися рідні та близькі, друзі та однокласники, жителі Пньова та навколишніх сіл, та бойові побратими Василя Солтицького

Похоронили Василя Васильовича Солтицького на цвинтарі села Пнів, біля могили його матері.