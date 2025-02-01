У суботу на Прикарпатті прогнозують невеликий дощ, місцями мокрий сніг

1 лютого в Івано-Франківську та області переважатиме хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

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Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 5-6° тепла.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.іф.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 1° морозу до 1° тепла, вдень повітря прогріється до 3-5° тепла. По області вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень прогнозують 1-6° тепла. У високогір’ї Карпат упродовж доби — від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.