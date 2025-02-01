Молодий воїн Іван Бортейчук з Гвіздецької громади навіки повернувся додому

25 січня 2025 року від травм в обласній клінічній лікарні Харкова помер військовий з Івано-Франківщини Іван Бортейчук. Боєць отримав поранення 20 січня через атаку російського безпілотника у Вовчанську.

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31 січня скорботну процесію з тілом загиблого Захисника Івана Бортейчука зустріла Гвіздецька громада. Всі жителі громади обʼєдналися у скорботі за загиблим земляком. Про це повідомили на Facebook-сторінці Гвіздецької громади, пише Правда.іф.

Зустріли Героя на центральній площі Гвіздця, де молитовно прощалися з мужнім воїном, чию долю обірвала війна.

«Смерть кожного воїна нагадує нам про те, що війна триває і ми продовжуємо боротьбу. Прості сини і дочки України лягають у землю за її свободу. Не нехтуймо цим і будьмо гідними їхнього подвигу» – звернувся до присутніх настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці с-ща Гвіздець о. Любомир.

Після скорботна процесія вирушила до батьківської хати Героя.

У рідному селі Хом’яківка вірного сина України зустрічали сотні односельців. Від початку села, вздовж дороги, односельчани створили живий ланцюг, встеливши дорогу до рідної домівки гілочками калини, живими квітами, лампадками. До траурного кортежу долучилися десятки автомобілів жителів громади з прапорами України. Нині Герой повернувся до свого села, до отчого порога.

У суботу, 01 лютого 2025 року, о 12.00 год. біля дому Івана в с. Хом’яківка розпочнеться похоронна церемонія. Відспівають загиблого Воїна у церкві Святого Івана Золотоустого в рідному селі.

Поховають українського захисника на місцевому кладовищі в с. Хом’яківка.

