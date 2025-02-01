У Татарові оголосили карантин у гімназії: відома причини

31 січня у Татарові на Івано-Франківщині у зв’язку зі зростанням захворюваності на сезонний грип дирекція гімназії ухвалила рішення про тимчасове призупинення навчального процесу. Навчання буде зупинено з 3 лютого по 7 лютого.

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Про це повідомляє Правда.іф із посиланням на Ворохтянську селищну раду.

За останніми даними, близько 40% учнів гімназії захворіли на грип, що створює високий ризик подальшого поширення вірусу серед школярів та вчителів.

Дирекція школи повідомила, що подальше відпрацювання навчального матеріалу відбуватиметься шляхом ущільнення програми.

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