Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж сухостою на Івано-Франківщині

Упродовж 31 січня 2025 року на Івано-Франківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж сухостою, 10 з них — у природних екосистемах.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.іф.

“Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території, площею 1000 квадратних метрів, у селі Княжолука Долинської громади Калуського району. Також пожежі менших площ ліквідували вогнеборці впродовж доби в інших громадах області”, — йдеться у дописі.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;

руйнування родючого шару ґрунту;

загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.