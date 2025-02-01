Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж сухостою на Івано-Франківщині

Упродовж 31 січня 2025 року на Івано-Франківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж сухостою, 10 з них — у природних екосистемах.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.іф.
“Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території, площею 1000 квадратних метрів, у селі Княжолука Долинської громади Калуського району. Також пожежі менших площ ліквідували вогнеборці впродовж доби в інших громадах області”, — йдеться у дописі.
Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:
- неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
- руйнування родючого шару ґрунту;
- загибель тварин.
Який штраф за спалювання сухої трави
Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.