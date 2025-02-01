ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж сухостою на Івано-Франківщині
Диван на коліщатках в темній вітальні

Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж сухостою на Івано-Франківщині

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 11:17
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Упродовж 31 січня 2025 року на Івано-Франківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж сухостою, 10 з них — у природних екосистемах.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.іф.

“Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території, площею 1000 квадратних метрів, у селі Княжолука Долинської громади Калуського району. Також пожежі менших площ ліквідували вогнеборці впродовж доби в інших громадах області”, — йдеться у дописі.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

  • неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
  • руйнування родючого шару ґрунту;
  • загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.