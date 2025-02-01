Волонтер з Франківська Ігор Коржак, повертаючись зі сходу, потрапив у жахливу ДТП: потрібна допомога

Частина команди БФ «Червоне Серце», яка в неділю, 26 січня, поверталася зі сходу країни, потрапила в аварію. Найбільше постраждав один із співзасновників фонду – Ігор Коржак.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Нині він із численими травмами бореться за життя. Фонд оголосив збір на відновлення Ігоря, пише Правда.іф з посиланням на Репортер.
З початку повномасштабного вторгнення кілька друзів об’єдналися й волонтерили, допомагаючи бригадам на фронті, в яких служили їхні рідні та знайомі. Ігор Коржак приєднався до волонтерів у 2023 – допомагав закривати запити та активно їздив на фронт як водій. А коли постало питання реєстрації фонду, став одним із чотирьох його співзасновників.
У серпні 2023 року вони зареєстрували благодійний фонд “Червоне серце”. Наразі мають під опікою близько 1000 військових, яким допомагають закривати запити.
Під час волонтерських поїздок ми знайомилися з військовими і тепер допомагаємо до 1000 людей. Отримуємо від них запити, залучаємо кошти – від небайдужих людей, дружніх організації, проводимо аукціони і все, що потрібно, самостійно відвозимо на фронт, – розповідає директор фонду Андрій Крис.
Щомісяця упродовж років команда відвідує бійців на Донбасі, Харківщині й Запорізькому напрямку. Допомога різна: від скоб для бліндажів до автівок, запчастин, “мавіків”, маскувальних сіток, генераторів.
Ігор Коржак – власник магазину автозапчастин. Тому допомагає знаходити для бійців необхідні деталі й ремонтувати автомобілі. З цієї ж причини він є одним із водіїв, що їздять у волонтерські поїздки.
Цього разу волонтери везли три автівки. Відвідали бійців на Харківському та Запорізькому напрямках. А дорогою назад потрапили в ДТП.
Ще один член команди – Степан Нечай – має перелом у шийному відділі, двоє інших хлопців відбулися забоями. Найбільше постраждав Ігор Коржак, зараз він бореться за життя.
Це той момент, коли допомоги потребуємо ми. І молимось та віримо, що все буде добре. Ми просимо підтримати фінансово, адже відновлення Ігоря буде тривалим, – повідомляють у фонді.
Збір на лікування та реабілітацію Ігоря Коржака можна підтримати:
- На Монобанку
- Номер картки банки: 4441 1111 2159 5924
- На конверт через Приват24
- Номер картки конверта: 5168752132404065
Кошти збирає дружина співзасновника й директора фонду Андрія Криса.