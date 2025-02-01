Волонтер з Франківська Ігор Коржак, повертаючись зі сходу, потрапив у жахливу ДТП: потрібна допомога

Частина команди БФ «Червоне Серце», яка в неділю, 26 січня, поверталася зі сходу країни, потрапила в аварію. Найбільше постраждав один із співзасновників фонду – Ігор Коржак.

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Нині він із численими травмами бореться за життя. Фонд оголосив збір на відновлення Ігоря, пише Правда.іф з посиланням на Репортер.

З початку повномасштабного вторгнення кілька друзів об’єдналися й волонтерили, допомагаючи бригадам на фронті, в яких служили їхні рідні та знайомі. Ігор Коржак приєднався до волонтерів у 2023 – допомагав закривати запити та активно їздив на фронт як водій. А коли постало питання реєстрації фонду, став одним із чотирьох його співзасновників.

У серпні 2023 року вони зареєстрували благодійний фонд “Червоне серце”. Наразі мають під опікою близько 1000 військових, яким допомагають закривати запити.

Під час волонтерських поїздок ми знайомилися з військовими і тепер допомагаємо до 1000 людей. Отримуємо від них запити, залучаємо кошти – від небайдужих людей, дружніх організації, проводимо аукціони і все, що потрібно, самостійно відвозимо на фронт, – розповідає директор фонду Андрій Крис.

Щомісяця упродовж років команда відвідує бійців на Донбасі, Харківщині й Запорізькому напрямку. Допомога різна: від скоб для бліндажів до автівок, запчастин, “мавіків”, маскувальних сіток, генераторів.

Ігор Коржак – власник магазину автозапчастин. Тому допомагає знаходити для бійців необхідні деталі й ремонтувати автомобілі. З цієї ж причини він є одним із водіїв, що їздять у волонтерські поїздки.

Цього разу волонтери везли три автівки. Відвідали бійців на Харківському та Запорізькому напрямках. А дорогою назад потрапили в ДТП.

Ще один член команди – Степан Нечай – має перелом у шийному відділі, двоє інших хлопців відбулися забоями. Найбільше постраждав Ігор Коржак, зараз він бореться за життя.

Це той момент, коли допомоги потребуємо ми. І молимось та віримо, що все буде добре. Ми просимо підтримати фінансово, адже відновлення Ігоря буде тривалим, – повідомляють у фонді.

Збір на лікування та реабілітацію Ігоря Коржака можна підтримати:

На Монобанку

Номер картки банки: 4441 1111 2159 5924

На конверт через Приват24

Номер картки конверта: 5168752132404065

Кошти збирає дружина співзасновника й директора фонду Андрія Криса.