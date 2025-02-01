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Едельвейси показали роботу ремонтно-відновлювального батальйону
Диван на коліщатках в темній вітальні

Едельвейси показали роботу ремонтно-відновлювального батальйону

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 12:19
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Ремонтно-відновлювальний батальйон евакуює, ремонтує, відновлює, повертаючи машини до бою навіть після найважчих ушкоджень

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Про роботу батальйону розповіли на сторінці 10-ї ОГШБр “Едельвейс”, передає Правда.іф.

“Про їхню роботу не пишуть гучних заголовків у медіа, але без них армія не зможе ефективно воювати. Це ремонтно-відновлювальний батальйон — фахівці, які 24/7 працюють над тим, щоб техніка залишалася в строю. Вони евакуюють, ремонтують, відновлюють, повертаючи машини до бою навіть після найважчих ушкоджень. Їхня майстерність і відданість – це ще одна незламна ланка нашої оборони. Дякуємо військовослужбовцям РВБ за їхню роботу!”, – йдеться у повідомленні. 