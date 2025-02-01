На Тернопільщині під колесами авто загинув 45-річний прикарпатець

Слідчі поліції, зібравши достатньо доказів, скерували провадження до суду.

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Про це повідомляє поліція Тернопільської області, пише Правда.іф.

Так, 23-річний водій автомобіля BMW 530D, рухаючись об’їзною Тернополя у напрямку вулиці Степана Будного, та допустив наїзд на пішохода. Чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

Слідчі встановили, що водій авто перевищив швидкість, був не достатньо уважним та не встиг вчасно загальмувати.

Потерпілого, жителя Івано-Франківської області 1979 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Проте чоловік від отриманих травм за кілька годин після автопригоди помер.

Провадження скерували до суду.