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На Калущині місцеві самостійно загасили пожежу сухої трави
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині місцеві самостійно загасили пожежу сухої трави

Автор: Світлана Якимчук
01/02/2025 13:20
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Через потепління в Івано-Франківській області збільшилася кількість пожеж в екосистемах.

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Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС, пише Правда.іф.

Зокрема, в селі Тяпче Долинської громади горіла суха трава на площі 60 кв.м. Вогонь загасили місцеві жителі до прибуття пожежного підрозділу.

“Щодня рятувальники виїжджають на ліквідацію загорянь, які завдають шкоди природі та загрожують життю людей. Важливо, що вчора одну з таких пожеж вдалося ліквідувати завдяки швидкій реакції місцевого населення, яке стало на захист природи та своїх домівок“, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, спалювання сухої трави заборонене законом. Штраф у такому випадку становить від 3060 грн до 6120 грн.