Комбікорм для бройлера: як забезпечити зростання

Сучасне птахівництво демонструє вражаючі результати у вирощуванні бройлерів. За останніми даними, правильно підібраний раціон дозволяє отримати товарну вагу птиці вже за 35-42 дні. Такі показники стали можливими завдяки використанню спеціально розроблених кормових програм та збалансованих раціонів.

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Професійні птахівники підтверджують, що основою швидкого росту та розвитку птиці є правильне харчування. Комбікорм для бройлера став незамінним компонентом у сучасному птахівництві, забезпечуючи оптимальне співвідношення всіх необхідних поживних речовин для кожного етапу розвитку птиці.

Склад комбікорму для бройлерів

Основні компоненти

Білкові складові:

Соєвий шрот (42-48% протеїну).

Соняшниковий шрот (38-42% протеїну).

Рибне борошно (60-65% протеїну).

Кукурудзяний глютен (60-62% протеїну).

Енергетичні компоненти:

Кукурудза (3200-3300 ккал/кг).

Пшениця (3000-3100 ккал/кг).

Ячмінь (2800-2900 ккал/кг).

Рослинні олії.

Вітамінно-мінеральний комплекс

Вітаміни:

Вітамін А (ріст та розвиток).

Вітамін D3 (засвоєння кальцію).

Вітамін Е (антиоксидант).

Вітаміни групи В (метаболізм).

Вітамін К (згортання крові).

Мінерали:

Кальцій (формування кісток).

Фосфор (енергетичний обмін).

Натрій (водно-сольовий баланс).

Залізо (кровотворення).

Цинк (ріст та розвиток).

Додаткові компоненти

Амінокислоти:

Лізин.

Метіонін.

Треонін.

Триптофан.

Ферменти:

Фітаза.

Протеаза.

Амілаза.

Целюлаза.

Етапи годування бройлерів

Стартовий період (1-14 днів)

Особливості стартового комбікорму:

Високий вміст протеїну (23-25%).

Підвищена енергетична цінність.

Дрібна фракція корму.

Висока засвоюваність.

Норми годівлі:

Частота годівлі: 6-8 разів на добу.

Доступ до корму: цілодобовий.

Споживання води: необмежене.

Температурний режим: 32-29°C.

Ростовий період (15-28 днів)

Характеристики гроверного комбікорму:

Оптимальний протеїн (21-23%).

Збалансований вміст енергії.

Середній розмір гранул.

Підвищений вміст мінералів.

Особливості годівлі:

Частота годівлі: 4-5 разів на добу.

Контроль споживання корму.

Моніторинг приростів.

Температура приміщення: 26-24°C.

Фінішний період (від 29 дня)

Склад фінішного комбікорму:

Знижений протеїн (19-21%).

Оптимізований вміст жирів.

Збільшені гранули.

Спеціальні добавки для якості м’яса.

Режим годівлі:

Частота годівлі: 3-4 рази на добу.

Контроль конверсії корму.

Підготовка до забою.

Температура утримання: 22-20°C.

Як обрати якісний комбікорм?

Критерії вибору виробника

Репутація та досвід:

Наявність сертифікатів якості.

Відгуки споживачів.

Технологічний рівень виробництва.

Контроль якості сировини.

Технічна підтримка:

Консультації спеціалістів.

Програми вирощування.

Рекомендації щодо годівлі.

Вирішення проблемних питань.

Оцінка якості продукції

Фізичні характеристики:

Однорідність гранул.

Відсутність пилу.

Натуральний запах.

Відповідний колір.

Хімічний склад:

Відповідність заявленому протеїну.

Вміст основних елементів.

Наявність необхідних добавок.

Свіжість продукту.

Практичні рекомендації

Зберігання комбікорму:

Сухе приміщення.

Захист від сонця.

Контроль вологості.

Захист від гризунів.

Використання:

Дотримання програми годівлі.

Контроль споживання.

Моніторинг приростів.

Оцінка конверсії.

Висновки та практичні рекомендації

Правильний вибір та використання комбікорму для бройлерів – ключовий фактор успішного вирощування. Досвід провідних господарств підтверджує, що інвестиції в якісні корми завжди окупаються підвищеною продуктивністю та покращеною конверсією корму.

Економічні переваги правильної годівлі:

Досягнення товарної ваги за 35-42 дні.

Зменшення витрат корму на кілограм приросту.

Зниження відсотку падіння до мінімальних показників.

Підвищення якості м’яса та його ринкової вартості.

Оптимізація виробничих витрат.

Збільшення рентабельності виробництва.

Технологічні аспекти використання комбікормів:

Дотримання програми зміни раціонів відповідно до віку.

Контроль свіжості та якості кормів під час зберігання.

Регулярний моніторинг споживання корму.

Щотижневий контроль приростів.

Аналіз конверсії корму.

Ведення детальної документації.

Рекомендації щодо організації годівлі:

Забезпечення цілодобового доступу до свіжого корму.

Підтримання оптимального мікроклімату в приміщенні.

Регулярне очищення та дезінфекція годівниць.

Контроль якості питної води.

Дотримання світлового режиму.

Моніторинг поведінки птиці.

Показники ефективності використання якісних комбікормів:

Середньодобові прирости 55-65 грамів.

Конверсія корму 1,7-1,9 кг на кілограм приросту.

Збереження поголів’я 95-97%.

Однорідність стада 90-95%.

Високі смакові якості м’яса.

Відсутність проблем зі здоров’ям птиці.

Перспективи розвитку:

Впровадження нових кормових добавок.

Оптимізація програм годівлі.

Використання сучасних методів контролю якості.

Автоматизація процесів годівлі.

Застосування пробіотичних препаратів.

Індивідуальний підхід до кожного стада.

Використання якісних комбікормів у поєднанні з правильною технологією вирощування – це шлях до успішного бройлерного виробництва. При цьому важливо пам’ятати, що економія на якості кормів зазвичай призводить до значних втрат у продуктивності та якості кінцевої продукції. Інвестуючи в якісні комбікорми та дотримуючись рекомендованих програм годівлі, виробник забезпечує стабільний розвиток свого господарства та високу рентабельність виробництва.

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