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Комбікорм для бройлера: як забезпечити зростання
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Комбікорм для бройлера: як забезпечити зростання

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 14:44
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Сучасне птахівництво демонструє вражаючі результати у вирощуванні бройлерів. За останніми даними, правильно підібраний раціон дозволяє отримати товарну вагу птиці вже за 35-42 дні. Такі показники стали можливими завдяки використанню спеціально розроблених кормових програм та збалансованих раціонів.

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Професійні птахівники підтверджують, що основою швидкого росту та розвитку птиці є правильне харчування. Комбікорм для бройлера став незамінним компонентом у сучасному птахівництві, забезпечуючи оптимальне співвідношення всіх необхідних поживних речовин для кожного етапу розвитку птиці.

Склад комбікорму для бройлерів

Основні компоненти

Білкові складові:

  • Соєвий шрот (42-48% протеїну).
  • Соняшниковий шрот (38-42% протеїну).
  • Рибне борошно (60-65% протеїну).
  • Кукурудзяний глютен (60-62% протеїну).

Енергетичні компоненти:

  • Кукурудза (3200-3300 ккал/кг).
  • Пшениця (3000-3100 ккал/кг).
  • Ячмінь (2800-2900 ккал/кг).
  • Рослинні олії.

Вітамінно-мінеральний комплекс

Вітаміни:

  • Вітамін А (ріст та розвиток).
  • Вітамін D3 (засвоєння кальцію).
  • Вітамін Е (антиоксидант).
  • Вітаміни групи В (метаболізм).
  • Вітамін К (згортання крові).

Мінерали:

  • Кальцій (формування кісток).
  • Фосфор (енергетичний обмін).
  • Натрій (водно-сольовий баланс).
  • Залізо (кровотворення).
  • Цинк (ріст та розвиток).

Додаткові компоненти

Амінокислоти:

  • Лізин.
  • Метіонін.
  • Треонін.
  • Триптофан.

Ферменти:

  • Фітаза.
  • Протеаза.
  • Амілаза.
  • Целюлаза.

Етапи годування бройлерів

Стартовий період (1-14 днів)

Особливості стартового комбікорму:

  • Високий вміст протеїну (23-25%).
  • Підвищена енергетична цінність.
  • Дрібна фракція корму.
  • Висока засвоюваність.

Норми годівлі:

  • Частота годівлі: 6-8 разів на добу.
  • Доступ до корму: цілодобовий.
  • Споживання води: необмежене.
  • Температурний режим: 32-29°C.

Ростовий період (15-28 днів)

Характеристики гроверного комбікорму:

  • Оптимальний протеїн (21-23%).
  • Збалансований вміст енергії.
  • Середній розмір гранул.
  • Підвищений вміст мінералів.

Особливості годівлі:

  • Частота годівлі: 4-5 разів на добу.
  • Контроль споживання корму.
  • Моніторинг приростів.
  • Температура приміщення: 26-24°C.

Фінішний період (від 29 дня)

Склад фінішного комбікорму:

  • Знижений протеїн (19-21%).
  • Оптимізований вміст жирів.
  • Збільшені гранули.
  • Спеціальні добавки для якості м’яса.

Режим годівлі:

  • Частота годівлі: 3-4 рази на добу.
  • Контроль конверсії корму.
  • Підготовка до забою.
  • Температура утримання: 22-20°C.

Як обрати якісний комбікорм?

Критерії вибору виробника

Репутація та досвід:

  • Наявність сертифікатів якості.
  • Відгуки споживачів.
  • Технологічний рівень виробництва.
  • Контроль якості сировини.

Технічна підтримка:

  • Консультації спеціалістів.
  • Програми вирощування.
  • Рекомендації щодо годівлі.
  • Вирішення проблемних питань.

Оцінка якості продукції

Фізичні характеристики:

  • Однорідність гранул.
  • Відсутність пилу.
  • Натуральний запах.
  • Відповідний колір.

Хімічний склад:

  • Відповідність заявленому протеїну.
  • Вміст основних елементів.
  • Наявність необхідних добавок.
  • Свіжість продукту.

Практичні рекомендації

Зберігання комбікорму:

  • Сухе приміщення.
  • Захист від сонця.
  • Контроль вологості.
  • Захист від гризунів.

Використання:

  • Дотримання програми годівлі.
  • Контроль споживання.
  • Моніторинг приростів.
  • Оцінка конверсії.

Висновки та практичні рекомендації

Правильний вибір та використання комбікорму для бройлерів – ключовий фактор успішного вирощування. Досвід провідних господарств підтверджує, що інвестиції в якісні корми завжди окупаються підвищеною продуктивністю та покращеною конверсією корму.

Економічні переваги правильної годівлі:

  • Досягнення товарної ваги за 35-42 дні.
  • Зменшення витрат корму на кілограм приросту.
  • Зниження відсотку падіння до мінімальних показників.
  • Підвищення якості м’яса та його ринкової вартості.
  • Оптимізація виробничих витрат.
  • Збільшення рентабельності виробництва.

Технологічні аспекти використання комбікормів:

  • Дотримання програми зміни раціонів відповідно до віку.
  • Контроль свіжості та якості кормів під час зберігання.
  • Регулярний моніторинг споживання корму.
  • Щотижневий контроль приростів.
  • Аналіз конверсії корму.
  • Ведення детальної документації.

Рекомендації щодо організації годівлі:

  • Забезпечення цілодобового доступу до свіжого корму.
  • Підтримання оптимального мікроклімату в приміщенні.
  • Регулярне очищення та дезінфекція годівниць.
  • Контроль якості питної води.
  • Дотримання світлового режиму.
  • Моніторинг поведінки птиці.

Показники ефективності використання якісних комбікормів:

  • Середньодобові прирости 55-65 грамів.
  • Конверсія корму 1,7-1,9 кг на кілограм приросту.
  • Збереження поголів’я 95-97%.
  • Однорідність стада 90-95%.
  • Високі смакові якості м’яса.
  • Відсутність проблем зі здоров’ям птиці.

Перспективи розвитку:

  • Впровадження нових кормових добавок.
  • Оптимізація програм годівлі.
  • Використання сучасних методів контролю якості.
  • Автоматизація процесів годівлі.
  • Застосування пробіотичних препаратів.
  • Індивідуальний підхід до кожного стада.

Використання якісних комбікормів у поєднанні з правильною технологією вирощування – це шлях до успішного бройлерного виробництва. При цьому важливо пам’ятати, що економія на якості кормів зазвичай призводить до значних втрат у продуктивності та якості кінцевої продукції. Інвестуючи в якісні комбікорми та дотримуючись рекомендованих програм годівлі, виробник забезпечує стабільний розвиток свого господарства та високу рентабельність виробництва.

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