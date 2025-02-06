Комбікорм для бройлера: як забезпечити зростання

Сучасне птахівництво демонструє вражаючі результати у вирощуванні бройлерів. За останніми даними, правильно підібраний раціон дозволяє отримати товарну вагу птиці вже за 35-42 дні. Такі показники стали можливими завдяки використанню спеціально розроблених кормових програм та збалансованих раціонів.
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Професійні птахівники підтверджують, що основою швидкого росту та розвитку птиці є правильне харчування. Комбікорм для бройлера став незамінним компонентом у сучасному птахівництві, забезпечуючи оптимальне співвідношення всіх необхідних поживних речовин для кожного етапу розвитку птиці.
Склад комбікорму для бройлерів
Основні компоненти
Білкові складові:
- Соєвий шрот (42-48% протеїну).
- Соняшниковий шрот (38-42% протеїну).
- Рибне борошно (60-65% протеїну).
- Кукурудзяний глютен (60-62% протеїну).
Енергетичні компоненти:
- Кукурудза (3200-3300 ккал/кг).
- Пшениця (3000-3100 ккал/кг).
- Ячмінь (2800-2900 ккал/кг).
- Рослинні олії.
Вітамінно-мінеральний комплекс
Вітаміни:
- Вітамін А (ріст та розвиток).
- Вітамін D3 (засвоєння кальцію).
- Вітамін Е (антиоксидант).
- Вітаміни групи В (метаболізм).
- Вітамін К (згортання крові).
Мінерали:
- Кальцій (формування кісток).
- Фосфор (енергетичний обмін).
- Натрій (водно-сольовий баланс).
- Залізо (кровотворення).
- Цинк (ріст та розвиток).
Додаткові компоненти
Амінокислоти:
- Лізин.
- Метіонін.
- Треонін.
- Триптофан.
Ферменти:
- Фітаза.
- Протеаза.
- Амілаза.
- Целюлаза.
Етапи годування бройлерів
Стартовий період (1-14 днів)
Особливості стартового комбікорму:
- Високий вміст протеїну (23-25%).
- Підвищена енергетична цінність.
- Дрібна фракція корму.
- Висока засвоюваність.
Норми годівлі:
- Частота годівлі: 6-8 разів на добу.
- Доступ до корму: цілодобовий.
- Споживання води: необмежене.
- Температурний режим: 32-29°C.
Ростовий період (15-28 днів)
Характеристики гроверного комбікорму:
- Оптимальний протеїн (21-23%).
- Збалансований вміст енергії.
- Середній розмір гранул.
- Підвищений вміст мінералів.
Особливості годівлі:
- Частота годівлі: 4-5 разів на добу.
- Контроль споживання корму.
- Моніторинг приростів.
- Температура приміщення: 26-24°C.
Фінішний період (від 29 дня)
Склад фінішного комбікорму:
- Знижений протеїн (19-21%).
- Оптимізований вміст жирів.
- Збільшені гранули.
- Спеціальні добавки для якості м’яса.
Режим годівлі:
- Частота годівлі: 3-4 рази на добу.
- Контроль конверсії корму.
- Підготовка до забою.
- Температура утримання: 22-20°C.
Як обрати якісний комбікорм?
Критерії вибору виробника
Репутація та досвід:
- Наявність сертифікатів якості.
- Відгуки споживачів.
- Технологічний рівень виробництва.
- Контроль якості сировини.
Технічна підтримка:
- Консультації спеціалістів.
- Програми вирощування.
- Рекомендації щодо годівлі.
- Вирішення проблемних питань.
Оцінка якості продукції
Фізичні характеристики:
- Однорідність гранул.
- Відсутність пилу.
- Натуральний запах.
- Відповідний колір.
Хімічний склад:
- Відповідність заявленому протеїну.
- Вміст основних елементів.
- Наявність необхідних добавок.
- Свіжість продукту.
Практичні рекомендації
Зберігання комбікорму:
- Сухе приміщення.
- Захист від сонця.
- Контроль вологості.
- Захист від гризунів.
Використання:
- Дотримання програми годівлі.
- Контроль споживання.
- Моніторинг приростів.
- Оцінка конверсії.
Висновки та практичні рекомендації
Правильний вибір та використання комбікорму для бройлерів – ключовий фактор успішного вирощування. Досвід провідних господарств підтверджує, що інвестиції в якісні корми завжди окупаються підвищеною продуктивністю та покращеною конверсією корму.
Економічні переваги правильної годівлі:
- Досягнення товарної ваги за 35-42 дні.
- Зменшення витрат корму на кілограм приросту.
- Зниження відсотку падіння до мінімальних показників.
- Підвищення якості м’яса та його ринкової вартості.
- Оптимізація виробничих витрат.
- Збільшення рентабельності виробництва.
Технологічні аспекти використання комбікормів:
- Дотримання програми зміни раціонів відповідно до віку.
- Контроль свіжості та якості кормів під час зберігання.
- Регулярний моніторинг споживання корму.
- Щотижневий контроль приростів.
- Аналіз конверсії корму.
- Ведення детальної документації.
Рекомендації щодо організації годівлі:
- Забезпечення цілодобового доступу до свіжого корму.
- Підтримання оптимального мікроклімату в приміщенні.
- Регулярне очищення та дезінфекція годівниць.
- Контроль якості питної води.
- Дотримання світлового режиму.
- Моніторинг поведінки птиці.
Показники ефективності використання якісних комбікормів:
- Середньодобові прирости 55-65 грамів.
- Конверсія корму 1,7-1,9 кг на кілограм приросту.
- Збереження поголів’я 95-97%.
- Однорідність стада 90-95%.
- Високі смакові якості м’яса.
- Відсутність проблем зі здоров’ям птиці.
Перспективи розвитку:
- Впровадження нових кормових добавок.
- Оптимізація програм годівлі.
- Використання сучасних методів контролю якості.
- Автоматизація процесів годівлі.
- Застосування пробіотичних препаратів.
- Індивідуальний підхід до кожного стада.
Використання якісних комбікормів у поєднанні з правильною технологією вирощування – це шлях до успішного бройлерного виробництва. При цьому важливо пам’ятати, що економія на якості кормів зазвичай призводить до значних втрат у продуктивності та якості кінцевої продукції. Інвестуючи в якісні комбікорми та дотримуючись рекомендованих програм годівлі, виробник забезпечує стабільний розвиток свого господарства та високу рентабельність виробництва.
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