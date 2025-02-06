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На війні загинув 40-річний воїн з Калуша
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув 40-річний воїн з Калуша Володимир Думенко

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 14:48
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У боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України загинув 40-річний воїн із Калуша Володимир Думенко.

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Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Герой Володимир Думенко із Калуша загинув 30 січня 2025 року на території Сватівського району, що на Луганщині.

Військовий був старшим солдатом та служив кулеметником штурмового батальйону однієї з військових частин. Калушанина було призвано на військову службу у червні 2022 року.

Наприкінці березня 2025 року Володимиру Думенку мав виповнитися 41 рік.