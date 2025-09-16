Коштовні лоти: у Франківську збиратимуть кошти на будівництво Центру фізичної реабілітації та відновлення для військових. ФОТО

На Благодійному вечорі проведуть аукціон, де продадуть шпагу Ольги Харлан, прапор з підписом Олександра Усика та ще близько 50 лотів.

Наразі зібрано 850 тисяч, ще планують зібрати 550 тисяч, пише Правда.ІФ.

Центр створюють для реабілітації та відновлення військових 50-го блоку Національної гвардії. Ініціатором його будівництва стали військові. Допомогти у створені погодилися волонтери.

“Військові повертаються в різних станах. Комусь потрібна психологічна підтримка, комусь реабілітація після тяжкого поранення, хтось з ампутованими кінцівками. Центр буде пристосований для всіх категорій ветеранів та військових”, – каже співзасновник спілки ветеранів штурмових дій та ветеран повномасштабного вторгнення Максим Оленейчук.

Площа центру – 200 метрів квадратних. Перші етапи будівництва вже завершені. Є зведений фундамент, каркас, встановлені вікна та покрівля.

Приміщення буде поділене на дві частини: у першій облаштують три кабінети для роботи психологів та реабілітологів, душ, туалет і роздягальню, у другій — тир для адаптивної стрільби з лука.

“Досвід показує, що заняття стрільбою з лука суттєво сприяють реабілітації військовослужбовців після поранень або ампутацій, забезпечуючи як фізичну, так і психологічну підтримку». – наголошує волонтер Андрій Мельник.

Серед цінних лотів — шпага Ольги Харлан, прапор з підписом Олександра Усика, футболка капітана команди “Шахтар” та сокира з автографом Олексія Гнатковського.

Загальний бюджет проєкту становить 1,4 мільйона гривень. Будівництво Центру планують завершити до нового року.

Благодійний аукціон відбудеться в п’ятницю, 19 вересня, о 18:00.