З 2027 року ЗНО стане обов’язковим для четвертокласників

Починаючи з 2027 року, державна підсумкова атестація (ДПА) для учнів 4 класів в Україні проводитиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і стане обов’язковою для всіх школярів початкової школи.

Таке рішення затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, пише Правда.

Для підготовки до нововведення у 2026 році відбудеться апробація ДПА, у якій візьмуть участь близько 10 тисяч учнів.

Згідно з планом, підготовка до впровадження нового формату атестації розпочнеться вже у 2025/2026 навчальному році.

Зокрема, у період із лютого по квітень 2026 року буде розроблена спеціальна онлайн-платформа для проведення тестування. Цю платформу передадуть Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який відповідатиме за організацію та проведення ЗНО для четвертокласників.

Фінансування нової системи атестації учнів початкової школи здійснюватиметься за кошти державного бюджету.