Загинув воїн Володимир Вовчук, який вважався зниклим безвісти

Головний сержант Володимир Вовчук понад рік вважався зниклим безвісти. Сьогодні, 16 вересня, у Коломийську громаду Івано-Франківської області прийшло офіційне сповіщення про загибель.



головний сержант, інспектор прикордонної служби І категорії — обчислювач вогневого відділення першого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса військової частини 9938 Володимир Вовчук загинув 22 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

У середу, 17 вересня 2025 року, о 16:00 до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом захисника. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна — до Катедрального собору Преображення Христового УГКЦ. У цьому ж соборі о 17:00 відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 18 вересня, о 10:00. Поховають Героя на Алеї Слави в