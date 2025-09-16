У Франківську стартував осінній ґрантовий сезон від Urban Space 100

15 вересня стартував осінній ґрантовий сезон від громадського ресторану Urban Space 100. Збір заявок триватиме впродовж місяця – до 15 жовтня включно.

Уже традиційно організатори конкурсу не виставляють жодних обмежень до тематики та суми заявок.

До розгляду приймають ідеї будь-якого наповнення, головна й незмінна умова – проєкт має локально стосуватись Івано-Франківська. Подавати заявки можуть громадські організації та ініціативні групи у партнерстві з неприбутковими організаціями.

“Завжди приємно давати старт новому ґрантовому сезону, адже це можливість підтримати ідеї, які зроблять Івано-Франківськ кращим. Зараз збільшилася тенденція на “м’які” проєкти, і це важливо для розвитку громади. Водночас мотивуємо авторів подавати “тверді” заявки, втілення яких залишиться на вулицях міста. І наше гасло цьогоріч відповідне: “Додай свою ідею на карту міста””, – зазначає координаторка ґрантових проєктів платформи “Тепле місто” Ірина Стасюк.

Також вона підкреслює, що в межах конкурсу продовжують підтримувати військові проєкти. Такі можуть подавати лише організації з Івано-Франківська для бригад, які мають безпосередній стосунок до міста. Щоб забезпечити рівні для всіх умови конкурсу, організатори закликають учасників подавати свої ініціативи через ґрантову заявку, листи-прохання не беруться на розгляд.

Дізнатися детальні правила участі та заповнити заявку можна на сайті.

Переможців традиційно визначатимуть голосуванням під час загальних зборів співзасновників ресторану; це відбудеться 25 жовтня.

По додаткову консультацію звертайтеся на електронну адресу: [email protected].

Ідея громадського ресторану Urban Space 100 належить платформі “Тепле місто”, управління закладом здійснює компанія “23 ресторани”.

Ґрантова програма фінансує ініціативи, що спрямовані на розвиток Івано-Франківська. Враховуючи підсумки літнього сезону, підтримали 182 проєкти на загальну суму 7 952 172 грн.

Нагадаємо, що ґрантовий фонд формується з 80% чистого прибутку громадського ресторану Urban Space 100.