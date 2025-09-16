На Івано-Франківщині прощалися з полеглим воїном Олександром Шуликом

У скорботі Калуська громада попрощалася з Героєм. Із січня 2023 року вважався зниклим безвісти.

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника

Олександр Шулик народився 8 листопада 1983 року в Калуші. Навчався у ЗОШ №1, а відтак – у Калуському коледжі та Прикарпатському(Карпатському) національному університеті ім. В. Стефаника.

В 2014 році познайомився зі своєю майбутньою дружиною Степанією. Згодом створив міцну сім’ю, в якій народився син Олександр.

Воїн на захист України став у липні 2022 року

Герой самовіддано служив водієм 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Із січня 2023 року вважався зниклим безвісти. Днями надійшло офіційне сповіщення про те, що солдат Олександр Шулик, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув 24 січня 2023 року в Донецькій області в результаті здійснення противником танкового обстрілу та спроби прориву позицій підрозділу.

Сьогодні, 16 вересня, рідні, близькі, друзі та вся Калуська громада попрощалися з Героєм Олександром Шуликом.

Поховали полеглого захисника на Алеї Слави міського кладовища.