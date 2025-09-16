У Франківську винесли вирок полоненому бойовику, який воював проти ЗСУ під Бахмутом

Івано-Франківський міський суд визнав винним у державній зраді жителя Донеччини, який добровільно перейшов на бік РФ й воював проти Збройних сил України на Бахмутському напрямку. У липні 2023 року українські бійці взяли бойовика у полон.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться у вироку суду від 15 вересня 2025 року.

Обвинувачений — уродженець Алчевська, який добровільно приєднався до незаконного збройного формування “ЛНР” під час АТО/ООС. З 2016 року він служив “стрільцем-водієм” окремої роти розвідки.

У 2020 році бойовик добровільно вступив до “4 окремої мотострілецької бригади “ЛНР” на посаду “навідника танка Т-72”. Він підтримував наступальні дії бойовиків, прикривав їх й стріляв по позиціях українських військових.

Під час повномасштабного вторгнення РФ підсудний у складі свого підрозділу брав безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, зокрема у Бахмутському районі Донецької області.

6 липня 2023 року поблизу села Кліщіївка українські військовослужбовці взяли бойовика у полон.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину й пояснив, що воював на боці “ЛНР” за грошову винагороду.

Суд визнав винним жителя Алчевська за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 — державна зрада й перехід на бік ворога в період збройного конфлікту;

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність — добровільна участь у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території;

ч. 1 ст. 258-3 — створення терористичної групи чи терористичної організації.

За скоєне полоненому бойовику призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий строк.