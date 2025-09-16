У Яремче за будівлю “Укрпошти” запропонували 27 мільйонів

Відбувся аукціон з продажу комплексу будівель “Укрпошти” на вулиці Свободи, 309 у Яремче. За об’єкт площею понад тисячу м² переможець торгів запропонував 27 млн грн, що у 2,8 раза перевищує стартову ціну у 7,2 млн грн
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Найвищу пропозицію зробив Володимир Горбатюк, який виграв усі три раунди аукціону. Загалом за право придбати приміщення змагалися 8 учасників, пише Бліц-Інфо.
За даними з відкритих джерел, Горбатюк Володимир Володимирович — підприємець та керівник низки компаній.
Він очолює приватні підприємства «СвітАхо», «Стоунерідж Електронікс Україна» та товариство з обмеженою відповідальністю «Лабораторія МЕТРИКА», де також виступає засновником і бенефіціаром. Крім того, Горбатюк керує первинною профспілковою організацією локомотивного депо станції Козятин.
Раніше він очолював підприємства «Агроцентр» та «Техноприлад». Також зареєстрований як фізична особа-підприємець у Луцьку з 1998 року, займаючись діяльністю у сфері роздрібної торгівлі та ремонту.