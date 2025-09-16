У Яремче за будівлю “Укрпошти” запропонували 27 мільйонів

Відбувся аукціон з продажу комплексу будівель “Укрпошти” на вулиці Свободи, 309 у Яремче. За об’єкт площею понад тисячу м² переможець торгів запропонував 27 млн грн, що у 2,8 раза перевищує стартову ціну у 7,2 млн грн

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Найвищу пропозицію зробив Володимир Горбатюк, який виграв усі три раунди аукціону. Загалом за право придбати приміщення змагалися 8 учасників, пише Бліц-Інфо.

За даними з відкритих джерел, Горбатюк Володимир Володимирович — підприємець та керівник низки компаній.

Він очолює приватні підприємства «СвітАхо», «Стоунерідж Електронікс Україна» та товариство з обмеженою відповідальністю «Лабораторія МЕТРИКА», де також виступає засновником і бенефіціаром. Крім того, Горбатюк керує первинною профспілковою організацією локомотивного депо станції Козятин.

Раніше він очолював підприємства «Агроцентр» та «Техноприлад». Також зареєстрований як фізична особа-підприємець у Луцьку з 1998 року, займаючись діяльністю у сфері роздрібної торгівлі та ремонту.