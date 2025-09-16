ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті провели в останню путь полеглого майора поліції Євгена Рубаняка

Автор: Оксана Марушкевич
16/09/2025 19:55
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Рожнів, Косівського району, попрощалися з майором поліції Євгеном Рубаняком, який загинув, боронячи Україну на фронті. Йому було лише 31.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

12 вересня 2025 року, поблизу села Олександро-Калинове на Донеччині, під час ворожого артилерійського обстрілу обірвалося життя захисника, поліцейського стрілецького батальйону Івано-Франківщини.

В останню путь Героя провели начальник Головного управління Нацполіції в області Сергій Безпалько, керівництво та особовий склад поліції області, побратими, військові, рідні, друзі та небайдужі мешканці краю.

«Ми з почестю проводжаємо в останню дорогу справжнього Героя. Важко підібрати слова, щоб описати цю втрату. Ніщо не поверне рідним Євгена — сина, чоловіка, батька… Але наша поліцейська сім’я завжди буде поруч із його близькими», — зазначив полковник поліції Сергій Безпалько.

Євген Рубаняк народився 5 лютого 1994 року у селі Розтоки, Косівського району. Після закінчення Львівського державного університету внутрішніх справ у липні 2014 року розпочав службу в карному розшуку поліції Івано-Франківщини.

Десять років він із честю та відданістю працював оперуповноваженим, борючись зі злочинністю. Брав участь в антитерористичній операції у складі зведених загонів поліції.

За мужність і службу Євген був відзначений численними нагородами

  • відзнакою Президента України за участь в АТО,
  • медаллю «Учасник бойових дій»,
  • відзнакою «За заслуги перед Прикарпаттям» та іншими.

У червні 2024 року він добровільно став на захист держави від російської агресії у складі стрілецького батальйону поліції. Разом із побратимами тримав оборону на найважчих ділянках фронту, демонструючи мужність, професіоналізм і незламну віру в перемогу України.

За словами колег, Євген Рубаняк був не лише професійним правоохоронцем, а й щирою, порядною людиною. Для колег він назавжди залишиться прикладом відданості присязі та любові до Батьківщини. Євген не просто носив однострій – він щодня доводив, що честь, обов’язок і любов до України – це не слова, а вибір серця.

Йому було лише 31

У загиблого залишилися дружина — слідча поліції, та 6-річна донечка.

Поліцейська родина розділяє біль рідних і схиляє голови в пошані перед мужнім захисником.

Церемонія нагородження українських поліцейських на природі.
Церемонія прощання з українським прапором, люди в скорботі.
Церемонія прощання з військовослужбовцем в Україні.
Скорбота людей на похороні з квітами
Похорон, люди з прапором України, траурна процесія.
Поліцейські на церемонії прощання з колегою
Поліція та священники біля церкви, процесія йде
Похоронна церемонія в церкві з родиною і священниками.
Хлопець тримає прапор України, стоїть на коліні.
Поліція з прапорами і квітами йде вулицею.
Процесія з прапорами та іконами на вулиці
Поліцейські на церемонії з прапорами
Поліцейські та священики на церемонії біля будинку
Похоронна церемонія з участю священика і людей.
Люди сумують на похороні біля труни.
Поліцейський в формі біля прапора України
Медалі на червоній подушці, українська поліція
Поліцейські з квітами та капелюхом України
Вінок біля портрета поліцейського, знак пам'яті.
Прощання з поліцейським з жовто-синім прапором.
Похоронна процесія з поліцією в Україні
Поліція України в строю під час церемонії

СХОЖІ НОВИНИ