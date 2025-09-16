На Прикарпатті провели в останню путь полеглого майора поліції Євгена Рубаняка

У селі Рожнів, Косівського району, попрощалися з майором поліції Євгеном Рубаняком, який загинув, боронячи Україну на фронті. Йому було лише 31.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.
12 вересня 2025 року, поблизу села Олександро-Калинове на Донеччині, під час ворожого артилерійського обстрілу обірвалося життя захисника, поліцейського стрілецького батальйону Івано-Франківщини.
В останню путь Героя провели начальник Головного управління Нацполіції в області Сергій Безпалько, керівництво та особовий склад поліції області, побратими, військові, рідні, друзі та небайдужі мешканці краю.
«Ми з почестю проводжаємо в останню дорогу справжнього Героя. Важко підібрати слова, щоб описати цю втрату. Ніщо не поверне рідним Євгена — сина, чоловіка, батька… Але наша поліцейська сім’я завжди буде поруч із його близькими», — зазначив полковник поліції Сергій Безпалько.
Євген Рубаняк народився 5 лютого 1994 року у селі Розтоки, Косівського району. Після закінчення Львівського державного університету внутрішніх справ у липні 2014 року розпочав службу в карному розшуку поліції Івано-Франківщини.
Десять років він із честю та відданістю працював оперуповноваженим, борючись зі злочинністю. Брав участь в антитерористичній операції у складі зведених загонів поліції.
За мужність і службу Євген був відзначений численними нагородами
- відзнакою Президента України за участь в АТО,
- медаллю «Учасник бойових дій»,
- відзнакою «За заслуги перед Прикарпаттям» та іншими.
У червні 2024 року він добровільно став на захист держави від російської агресії у складі стрілецького батальйону поліції. Разом із побратимами тримав оборону на найважчих ділянках фронту, демонструючи мужність, професіоналізм і незламну віру в перемогу України.
За словами колег, Євген Рубаняк був не лише професійним правоохоронцем, а й щирою, порядною людиною. Для колег він назавжди залишиться прикладом відданості присязі та любові до Батьківщини. Євген не просто носив однострій – він щодня доводив, що честь, обов’язок і любов до України – це не слова, а вибір серця.
Йому було лише 31
У загиблого залишилися дружина — слідча поліції, та 6-річна донечка.
Поліцейська родина розділяє біль рідних і схиляє голови в пошані перед мужнім захисником.