На Прикарпатті провели в останню путь полеглого майора поліції Євгена Рубаняка

У селі Рожнів, Косівського району, попрощалися з майором поліції Євгеном Рубаняком, який загинув, боронячи Україну на фронті. Йому було лише 31.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

12 вересня 2025 року, поблизу села Олександро-Калинове на Донеччині, під час ворожого артилерійського обстрілу обірвалося життя захисника, поліцейського стрілецького батальйону Івано-Франківщини.

В останню путь Героя провели начальник Головного управління Нацполіції в області Сергій Безпалько, керівництво та особовий склад поліції області, побратими, військові, рідні, друзі та небайдужі мешканці краю.

«Ми з почестю проводжаємо в останню дорогу справжнього Героя. Важко підібрати слова, щоб описати цю втрату. Ніщо не поверне рідним Євгена — сина, чоловіка, батька… Але наша поліцейська сім’я завжди буде поруч із його близькими», — зазначив полковник поліції Сергій Безпалько.

Євген Рубаняк народився 5 лютого 1994 року у селі Розтоки, Косівського району. Після закінчення Львівського державного університету внутрішніх справ у липні 2014 року розпочав службу в карному розшуку поліції Івано-Франківщини.

Десять років він із честю та відданістю працював оперуповноваженим, борючись зі злочинністю. Брав участь в антитерористичній операції у складі зведених загонів поліції.

За мужність і службу Євген був відзначений численними нагородами

відзнакою Президента України за участь в АТО,

медаллю «Учасник бойових дій»,

відзнакою «За заслуги перед Прикарпаттям» та іншими.

У червні 2024 року він добровільно став на захист держави від російської агресії у складі стрілецького батальйону поліції. Разом із побратимами тримав оборону на найважчих ділянках фронту, демонструючи мужність, професіоналізм і незламну віру в перемогу України.

За словами колег, Євген Рубаняк був не лише професійним правоохоронцем, а й щирою, порядною людиною. Для колег він назавжди залишиться прикладом відданості присязі та любові до Батьківщини. Євген не просто носив однострій – він щодня доводив, що честь, обов’язок і любов до України – це не слова, а вибір серця.

Йому було лише 31

У загиблого залишилися дружина — слідча поліції, та 6-річна донечка.