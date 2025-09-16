Головнокомандувач ЗСУ нагородив воїна з Франківщини Віктора Савчина «Хрестом хоробрих»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку відзначив бійців 155 Окремої механізованої бригади імені Анни Київської.
Про це повідомили на сторінці обласного ТЦК та СП.
Віктор Савчин — старший стрілець-вогнеметник одного з підрозділів механізованого батальйону з’єднання. Народився 21 серпня 1972 року в селі Тростянець Долинського району Івано-Франківської області.
В серпні 2024 року чоловіка мобілізували до лав Збройних Сил України. З грудня 2024 року по теперішній час солдат із позивним “Мольфар” воює з окупантами.
«У січні цього року 22 січня 2025 року солдат, перебуваючи на вогневій позиції поблизу н. п. Удачне, Покровського району, Донецької області, внаслідок скиду з ворожого БпЛА отримав поранення, але вже через місяць, повністю навіть не закінчивши курс реабілітації, повернувся до підрозділу та продовжив виконувати бойові завдання на найвідповідальніших позиціях», — йдеться у дописі.
Як зазначили, 16 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання на північних околицях Покровська, солдат Віктор Савчин із кількома побратимами героїчно відбив масований наступ ворога, в результаті чого було знищено п’ять окупантів, а також, проявивши сміливість і героїзм, самостійно взяв у полон одного з загарбників, який на допиті дав цінну інформацію про ворога.
За мужність, героїзм та відданість військовій присязі Олександр Сирський особисто вручив солдатові Віктору Савчину почесну відзнаку “Хрест хоробрих”.