Підозрюваного у корупції військовослужбовця Надвірнянського районного ТЦК планують відсторонити від посади

Підозрюваного у корупції начальника одного з підрозділів Надвірнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тараса Рудяка планують відсторонити від посади на час слідства.

Про це у коментарі Суспільному повідомила пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович.

За її словами, на момент вручення підозри Тарас Рудяк перебував у відпустці, тож як тільки вийде на роботу, його відсторонять, поки триватимуть слідчі дії.