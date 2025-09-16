ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Підозрюваного у корупції військовослужбовця Надвірнянського районного ТЦК планують відсторонити від посади
Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 20:28
Підозрюваного у корупції начальника одного з підрозділів Надвірнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тараса Рудяка планують відсторонити від посади на час слідства.

Про це у коментарі Суспільному повідомила пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович.

За її словами, на момент вручення підозри Тарас Рудяк перебував у відпустці, тож як тільки вийде на роботу, його відсторонять, поки триватимуть слідчі дії.

