UAnimals запрошує мешканців Івано-Франківська на Марш прибирання
Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 20:50
У суботу, 20 вересня 2025 року, у Національному природному парку «Касова Гора» на Івано-Франківщині  пройде Марш прибирання.

Його проводить організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals – та запрошує всіх охочих долучатися, пише Правда.

Загалом у цей день акція пройде на п’яти локаціях по всій Україні. Крім Касової Гори, це Національні природні парки «Подільські Товтри» на Хмельниччині, «Голосіївський» у Києві, «Нижньодністровський» на Одещині та острів Хортиця у Запоріжжі.

Марш прибирання почнеться на всіх локаціях одночасно — о 10 ранку, та триватиме дві години, без урахування часу на дорогу. 

«Касова Гора — унікальна степова територія в Івано-Франківській області, де працює Центр відтворення та збереження екосистем. Це місце є осередком збереження біорізноманіття: тут мешкають сірі чаплі, коні Пржевальського, олені, а також відбувається реабілітація червонокнижних видів — ховраха, європейського хом’яка, степового бабака та подільського сліпака. Степові ділянки поступово заростають чагарниками, що знижує природоохоронну цінність території, тому прибирання тут — це реальний внесок у відновлення дикої природи й майбутнє рідкісних тварин», – коментують у UAnimals.

Організатори Маршу забезпечать учасникам трансфер з Івано-Франківська та назад. А також дадуть рукавички, пакети для сміття та питну воду.. Щоб взяти участь у Марші, потрібно зареєструватися в чат-боті за посиланням: https://t.me/community_uanimals_bot. Після реєстрації ви потрапите в телеграм-канал маршу. Там будуть всі інструкції, а також місце збору.

