На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Автор: Оксана Марушкевич
16/09/2025 21:15
Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на території Івано-Франківщини. В Івано-Франківську та області найближчої доби очікуються дощі та грози.

Повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА, передає Правда.іф.

“Протягом ночі та ранку 17 вересня по області та місту очікуються значний дощ, грози (15 – 29 мм за 12 год та менше). І рівень небезпечності-жовтий”, – йдеться у дописі.

