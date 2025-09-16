На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на території Івано-Франківщини. В Івано-Франківську та області найближчої доби очікуються дощі та грози.
Повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА, передає Правда.іф.
“Протягом ночі та ранку 17 вересня по області та місту очікуються значний дощ, грози (15 – 29 мм за 12 год та менше). І рівень небезпечності-жовтий”, – йдеться у дописі.