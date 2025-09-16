На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на території Івано-Франківщини. В Івано-Франківську та області найближчої доби очікуються дощі та грози.

Повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА, передає Правда.іф.