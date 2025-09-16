Суд відмовився розглядати позов колишньої директорки садка “Зернятко” до Департаменту освіти

Івано-Франківський окружний адміністративний суд закрив провадження у справі за позовом колишньої директорки дитячого садка “Зернятко” Тетяни Кузьменко до Департаменту освіти та науки міської ради.

Про це пише “Галка” з посиланням на ухвалу Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Кузьменко вимагала визнати її звільнення протиправним, скасувати наказ про звільнення, поновити на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Втім, суд роз’яснив, що такі вимоги мають розглядатися не в адміністративному, а в загальному суді — у порядку цивільного судочинства.

Ми вже писали, що на посаді директорки ДНЗ Зернятко Тетяна Кузьменко за півтора року, у 2023-2024 роках, виписала своїй доньці, яка працює у садку комірницею, 301 тис. грн премій.

Кількома постановами Івано-Франківський міський суд визнав Кузьменко винною за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про наявність конфлікту інтересів) та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів). Суд оштрафував її на 15 300 грн. Під час розгляду справи Кузьменко визнала провину.

Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо Тетяни Кузьменко.

10 липня директорку Тетяну Кузьменко внесли до реєстру корупціонерів. Того ж дня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Кузьменко звільнена з посади директорки дитсадка.

За даними аналітичної системи YouControl Тетяна Кузьменко звільнена з 11 липня.