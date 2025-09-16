ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні у Франківську попрощались з науковцем Олександром Мальком

Автор: Оксана Марушкевич
16/09/2025 21:44
Сумна звістка для університетської родини ІФНТУНГ. Перестало битися серце Олександра Малька (26. 09.1953 – 13.09.2025) – людини, яка присвятила Івано-Франківському національному технічному університету нафти та газу велику частину свого життя.

Пише Правда.іф з посиланням на Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

“Олександр Григорович був не просто викладачем чи наставником.

Для нього ІФНТУНГ був справжньою альма-матер, яку він любив, у якій працював понад 30 років.

Його внесок у розвиток університету та української науки неоціненни”, – зазначають на кафедрі.

Викладач опублікував понад 50 наукових праць, був кандидатом технічних наук, доцентом, наставником, другом і просто доброю, щирою людиною.

Чин поховання науковця відбувся сьогодні, 16 вересня, в Івано-Франківську у Будинку смутку.

