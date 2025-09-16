У Франківську триває будівництво багатопрофільного реабілітаційного центру

В Івано-Франківську триває будівництво сучасного Регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я.
Про це розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Так, наразі завершують демонтажні роботи, після чого розпочнеться наступний етап будівництва.
Окрім основного корпусу, проєктом передбачено спорудження сучасної чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та облаштування укриття із двоповерховим паркінгом.
“Днями оглянула хід виконання робіт, поспілкувалась з представниками підрядної організації та технічного нагляду. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу: фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію”, — вказала посадовиця.