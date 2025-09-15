Затриманим на хабарі за ухилення від мобілізації виявився депутат Надвірнянської міської ради

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід для депутата Надвірнянської міської ради, мобілізованого до лав Збройних сил України. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 000 доларів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бліц-Інфо.



Як йдеться в ухвалі Івано-Франківську міського суду, чоловік обіймає посаду начальника фінансової групи в районному ТЦК. Його підозрюють в одержанні хабаря від чоловіка, що намагався уникнути мобілізації.

Слідство встановило, посадовець, використовуючи своє становище, вимагав гроші за допомогу “ухилянту”. За суму в 1000 доларів він обіцяв провести військово-лікарську комісію та надати довідку про тимчасове звільнення від мобілізації.

Затримання відбулося під час передачі грошей. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але встановив заставу у розмірі 90 840 гривень. Якщо заставу буде внесено, його звільнять, але з певними обмеженнями, зокрема, він повинен буде прибувати на виклики слідства та суду.

За цей злочин законодавство передбачає покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, мова йде про Тараса Рудяка. Зокрема, у декларації у 2024 він вказав, що працює на посаді очільника фінансової групи у Надвірнянському районному територіальному центрі комплектуванні та соціальної підтримки.

Тарас Рудяк – позапартійний. Член постійної комісії з питань землекористування та земельних відносин. Входить до депутатської фракції ПП «Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад».