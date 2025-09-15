В Івано-Франківську за кошти ЄС зводять 170 квартир і дитсадок для ВПО

В Івано-Франківську триває будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. На вулиці Ребета зводять два десятиповерхові будинки на 170 квартир та дитячий садок з укриттям.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «РАІ», пише Фіртка.

«Перший будинок уже повністю ми його збудували: вкладаємо вікна, робимо електрику. Другий будинок ми вже на четвертому поверсі. Два будинки десятиповерхові, але на першому поверсі дитячий садочок, а в другому будинку велике укриття», — розповів Марцінків.

За його словами, укриття та садок будуть доступні не лише для мешканців комплексу.

«Орієнтовна дата здачі — 26 травня», — додав посадовець.

Житло отримають насамперед ВПО з-поміж учасників бойових дій.

«Це в першу чергу родини військових отримують. Наприклад, хлопці з окупованих територій воюють, а їхні сім’ї — дружина з дітьми — тут, і вони отримують житло», — пояснив мер.

Відповідно до умов програми, продавати чи відчужувати ці квартири не можна щонайменше десять років, оскільки це соціальне житло.