В Івано-Франківську за кошти ЄС зводять 170 квартир і дитсадок для ВПО

В Івано-Франківську триває будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. На вулиці Ребета зводять два десятиповерхові будинки на 170 квартир та дитячий садок з укриттям.
Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «РАІ», пише Фіртка.
«Перший будинок уже повністю ми його збудували: вкладаємо вікна, робимо електрику. Другий будинок ми вже на четвертому поверсі. Два будинки десятиповерхові, але на першому поверсі дитячий садочок, а в другому будинку велике укриття», — розповів Марцінків.
За його словами, укриття та садок будуть доступні не лише для мешканців комплексу.
«Орієнтовна дата здачі — 26 травня», — додав посадовець.
Житло отримають насамперед ВПО з-поміж учасників бойових дій.
«Це в першу чергу родини військових отримують. Наприклад, хлопці з окупованих територій воюють, а їхні сім’ї — дружина з дітьми — тут, і вони отримують житло», — пояснив мер.
Відповідно до умов програми, продавати чи відчужувати ці квартири не можна щонайменше десять років, оскільки це соціальне житло.
«Фінансується все за кошти Європейського Союзу. Наш вклад — це земельна ділянка», — наголосив Марцінків.