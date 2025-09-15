З 10 вересня переселенцям стане легше купувати житло в Україні



Із 10 вересня стартувала важлива ініціатива, яка стосується внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає на прифронтових територіях. Так, як зазначають у партії “Слуга Народу”, уряд розширив для цих категорій українців можливості іпотечної програми “єОселя” при купівлі житла.

Пише Правда.ІФ.

Відтепер, додають у політичній силі, держава покриє 70% першого внеску, компенсує 70% за іпотекою в перший рік та відшкодує до 40 тис. грн на нотаріальні та реєстраційні послуги.

Такі нововведення в програмі стосуються того житла, що коштує не більш ніж 2 млн грн, а також не є старшим за певний вік – для ВПО: в Києві та обласних центрах – не старше 10 років, в інших населених пунктах – не старше 20 років; для жителів у прифронтових громадах: до 10 років на прифронтових територіях, до 3 років поза їхніми межами.

“Житло – це не розкіш, а базова потреба кожної людини. Вся українська влада – Президент, уряд, парламент, партія “Слуга Народу”, регіональна влада – сфокусовані на тому, щоб допомогти нашим громадянам, їхнім сім’ям вирішити житлове питання, насамперед це стосується наших військових, усіх, хто долучений до оборони країни, всіх тих, у кого пошкоджене та втрачене житло через війну. Саме тому держава за завданням Президента Володимира Зеленського запустила дієві програми: “єОселя”, а також “єВідновлення”, до створення якої ми з командою доклали чимало зусиль, і вже понад 35 млрд грн українці отримали як компенсацію за знищене чи пошкоджене житло. Україна продовжує відбудовуватися… навіть у найважчі воєнні часи. Ці програми – не лише про квадратні метри. Це про повернення впевненості, що у кожної родини буде свій дім”, – зазначає очільниця “Слуги Народу” Олена Шуляк.

Як додають у партії, загалом за час роботи “єОселі” цієї програмою скористалися вже понад 18 тис. українських родин, більше половини з яких – військовослужбовці, працівники сектору безпеки та ветерани.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, Олена Шуляк разом із командою наразі працює над масштабною реформою житла, що має замінити застарілий Житловий кодекс 1983 року через його повну неефективність у розв’язанні нагальних питань. Реформа передбачає нові підходи до надання житла тим, хто цього потребує: людям запропонують сучасні фінансово-кредитні інструменти, оновлену модель житлово-будівельних кооперативів, а також співпрацю держави та приватного сектору, зокрема буде створено інститут операторів доступного житла. Відповідний законопроєкт уже ухвалили в першому читанні, наразі Шуляк і “Слуга Народу” проводять широкі громадські консультації для вдосконалення документа та остаточне ухвалення його в залі парламенту.