Котельню на Індустріальній можуть відключити від електроенергії через багатомільйонні борги

Компанія з постачання електроенергії ТОВ “ЕМАС” планує 20 лютого відключити від електроенергії ТОВ “Івано-Франківську теплоенерго” (колишній СТЕК) через заборгованість у 12 млн грн.

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Як розповів “Галці” директор ТОВ “ЕМАС” Валерій Ноздрін, на початок лютого “Івано-Франківськ теплоенерго” мала заборгованість 1,5 млн грн за минулий опалювальний період. А за цей сезон сума боргу вже сягає 10,5 млн грн.

“Коли ми в січні виставили рахунки за грудень, зачекали на оплату, але кошти не надійшли, ми розпочали процедуру відключення. Ця процедура триває понад 20 днів, тому ми завчасно попередили про це. Ми також неодноразово надсилали листи меру міста, але відповіді не отримали”, – зазначив Валерій Ноздрін.

За його словами, у “Теплоенерго” пояснюють ситуацію тим, що “Івано-Франківськтеплокомуненерго” заборгувало їм кошти, а ті, своєю чергою, не отримують фінансування від комунальних бюджетних установ міста.

Відключення електроенергії заплановане на 20 лютого. Якщо це станеться, без теплопостачання залишиться котельня на вулиці Індустріальній, а разом із нею – споживачі, які до неї підключені.

“За неперевіреними даними, це може торкнутися приблизно 25% міста”, – додає директор “ЕМАС”.

За словами Ноздріна, щоб електроенергія повернулася, “Теплоенерго” має погасити борг. Також компанії запропонували альтернативу: оплату половини боргу зараз, а на іншу половину – укладеться договір поруки від “Теплокомуненерго” та графік реструктуризації.