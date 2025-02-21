За минулу добу окупанти втратили майже 1300 орків та понад півсотні артсистем, крім того було знищено два ворожих засоби ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.02.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 864860 (+1280) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10146 (+12) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21130 (+18) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 23462 (+52) од,
- РСЗВ / MLRS – 1295 (+4) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1080 (+2) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 26156 (+135),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 38104 (+143) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3753 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!