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У п'ятницю в Франківській громаді проведуть в останню путь молодого героя Богдана Мамалигу
Диван на коліщатках в темній вітальні

У п’ятницю в Франківській громаді проведуть в останню путь молодого героя Богдана Мамалигу

Автор: Ігор Василик
21/02/2025 08:07
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Під час виконання бойового завдання, б’ючись за рідну землю, унаслідок ворожого обстрілу в районі Гуляйполя Запорізької області загинув мешканець Черніїва МАМАЛИГА Богдан Степанович (04.08.1997-16.02.2025).

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Зустріч траурного кортежу відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, о 10:00 годині, повідомили у громаді.

Похорон розпочнеться завтра, 21 лютого о 12:30 годині з дому полеглого героя.

Прощання відбудеться у церкві Святого Миколая о 13:00 годині. Поховають Героя на цвинтарі села Черніїв.