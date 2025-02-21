У п’ятницю в Франківській громаді проведуть в останню путь молодого героя Богдана Мамалигу

Під час виконання бойового завдання, б’ючись за рідну землю, унаслідок ворожого обстрілу в районі Гуляйполя Запорізької області загинув мешканець Черніїва МАМАЛИГА Богдан Степанович (04.08.1997-16.02.2025).
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Зустріч траурного кортежу відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, о 10:00 годині, повідомили у громаді.
Похорон розпочнеться завтра, 21 лютого о 12:30 годині з дому полеглого героя.
Прощання відбудеться у церкві Святого Миколая о 13:00 годині. Поховають Героя на цвинтарі села Черніїв.