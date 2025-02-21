В Івано-Франківську хочуть створити музей полеглих авіаторів

Прикарпатська 114-та бригада тактичної авіації оголосила збір коштів на створення музею пам’яті загиблих воїнів. Він стане місцем, де збережуть історію бойових операцій, подвигів пілотів та воїнів, які віддали життя за Україну.

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Про це своїх читачів інформує інформує новинний ресурс “Правда іф”, із посиланням на 114-ту бригаду.

Підрозділ із перших днів повномасштабного вторгнення перебуває в режимі бойового чергування. З 2022 року на його базі було створено кілька рот військових, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Також у складі частини постійно діють мобільні вогневі групи, що працюють як на лінії фронту, так і в тилу.

У музеї планують представити елементи авіаційної амуніції, техніку та озброєння, що застосовується у війні. Окремий простір відведуть для меморіальної секції, де будуть згадані загиблі льотчики та воїни бригади. Експозиція міститиме стенди, вітрини, меморіальні дошки та інші елементи, що розповідатимуть про подвиги військових.

Приміщення для музею вже є, але воно потребує ремонту та значних капіталовкладень. Ініціатори проєкту закликають усіх небайдужих долучитися до збору коштів та зробити посильну благодійну пожертву.