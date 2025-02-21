В Івано-Франківську хочуть евакуйовувати залишені на тривалий час без нагляду автомобілі

На наступній сесії Івано-Франківської міської ради, яка має відбутися вже у вівторок 25 лютого, будуть розглядати питання евакуації занедбаних транспортних засобів на території громади.

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Про це інформує “Галка” з посиланням на проєкт рішення.

Згідно з проєктом, занедбаними вважатимуть авто, які більше місяця не використовуються та мають ознаки втрати експлуатаційної придатності – відсутні деталі, сліди корозії, розбиті вікна чи витік мастил. Також йдеться про безхазяйні транспортні засоби, власники яких відмовилися від них або яких неможливо встановити через реєстри.

За ситуацію відповідатиме КП “Муніципальна інспекція “Добродій””. Інспектори проводитимуть обстеження територій, збиратимуть скарги від мешканців та складатимуть акти виявлення таких авто. Далі на автомобіль наклеюватимуть попереджувальну наліпку, а протягом місяця перевірятимуть, чи зникло авто. Якщо ж воно й надалі стоятиме на місці, питання передаватимуть на розгляд спеціальної комісії.

Комісія з виявлення та переміщення занедбаних автівок, до якої увійдуть представники мерії та поліції, вирішуватиме, що робити з машинами – шукати власників чи евакуйовувати.

Евакуацію автомобілів буде здійснювати нацполіція, а якщо власник не зʼявиться протягом шести місцяів правоохоронці мають право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку за вирахуванням суми, витраченої на зберігання та продаж транспортного засобу.

Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у власність Івано-Франківської громади.

Подібний механізм з жовтня 2024 року працює у Львові. Чи запровадять його у Франківську – вирішуватимуть депутати міської ради.