Kozak System, Forest Brothers та інші: на Франківщині під час благодійного заходу збиратимуть кошти на квадроцикли та баггі для ЗСУ

Волонтери з “Карпатського волонтерського центру” оголосили про продовження ініціативи “Від 0 до життя 2.0”. Вони розпочинають збір коштів на 50 квадроциклів та баггі для евакуації поранених із передової.

Благодійну акцію проводять на підтримку бійців 93-ї бригади “Холодний Яр” та інших бойових підрозділів ЗСУ. У 2023 році перша акція “Від 0 до життя” зібрала понад 8 млн грн., повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Організатори зазначають, що техніка з високою прохідністю допоможе медикам швидко діставатися поранених і вивозити їх з поля бою.

“Евакуація без належної техніки – це дуже довго і часто з серйозними втратами. Поранених з поля бою виносять на руках, на носилках, на плечах… Це може тривати до 10-15 годин. Автомобіль не завжди заїде на позиції. А квадроцикл – техніка з високою прохідністю та можливістю маскування. Це врятує чимало життів”, – наголошує керівник “Карпатського волонтерського центру”, бізнесмен і співзасновник резорту SKOGUR Андрій Мартищук.

Підсумком акції стане благодійний концерт 6 липня на Полонині Перці. Заплановані виступи гуртів Kozak System, Forest Brothers, Прозорі, Шурдин та місцевих народних колективів. Паралельно відбудеться етнопоказ, ярмарок і благодійний аукціон. Зібрані кошти передадуть на техніку для медиків.

Окрім цього, 26 липня у межах кампанії презентують документальний фільм “Справжні” режисерів Дениса Воробйова та Дмитра Ципердюка. Стрічка розповідає про початок волонтерського руху в Карпатах після повномасштабного вторгнення.

Долучитись до збору можна за посиланням.