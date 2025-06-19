ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Kozak System, Forest Brothers та інші: на Франківщині під час благодійного заходу збиратимуть кошти на квадроцикли та баггі для ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Kozak System, Forest Brothers та інші: на Франківщині під час благодійного заходу збиратимуть кошти на квадроцикли та баггі для ЗСУ

Автор: Ігор Василик
19/06/2025 08:27
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Волонтери з “Карпатського волонтерського центру” оголосили про продовження ініціативи “Від 0 до життя 2.0”. Вони розпочинають збір коштів на 50 квадроциклів та баггі для евакуації поранених із передової.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Благодійну акцію проводять на підтримку бійців 93-ї бригади “Холодний Яр” та інших бойових підрозділів ЗСУ. У 2023 році перша акція “Від 0 до життя” зібрала понад 8 млн грн., повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Організатори зазначають, що техніка з високою прохідністю допоможе медикам швидко діставатися поранених і вивозити їх з поля бою.

“Евакуація без належної техніки – це дуже довго і часто з серйозними втратами. Поранених з поля бою виносять на руках, на носилках, на плечах… Це може тривати до 10-15 годин. Автомобіль не завжди заїде на позиції. А квадроцикл – техніка з високою прохідністю та можливістю маскування. Це врятує чимало життів”, – наголошує керівник “Карпатського волонтерського центру”, бізнесмен і співзасновник резорту SKOGUR Андрій Мартищук.

Підсумком акції стане благодійний концерт 6 липня на Полонині Перці. Заплановані виступи гуртів Kozak System, Forest Brothers, Прозорі, Шурдин та місцевих народних колективів. Паралельно відбудеться етнопоказ, ярмарок і благодійний аукціон. Зібрані кошти передадуть на техніку для медиків.

Окрім цього, 26 липня у межах кампанії презентують документальний фільм “Справжні” режисерів Дениса Воробйова та Дмитра Ципердюка. Стрічка розповідає про початок волонтерського руху в Карпатах після повномасштабного вторгнення.

Долучитись до збору можна за посиланням.