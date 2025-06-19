Львівські «Карпати» тренуватиметься в Яремче: стартує реконструкція шкільного стадіону

У Яремчанській громаді запланували капітальну реконструкцію шкільного стадіону, де згодом тренуватимуться гравці львівського футбольного клубу «Карпати».

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У місті Яремче найближчим часом стартує реконструкція шкільного стадіону. Відповідні роботи відбуватимуться у межах співпраці з футбольним клубом «Карпати» (Львів), який планує використовувати спортивний майданчик для тренувань та проведення навчально-тренувальних зборів, пише Правда з посиланням на Версії.

Про це під час престуру, організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України, повідомив голова Яремчанської громади Андрій Миронюк.

«В мене давно була мрія розвивати в Яремче спортивний туризм. Зараз ми підписуємо з «Карпатами» угоду про наш стадіон. Вони робитимуть його за свої кошти», – повідомив очільник Яремче.

Перший заступник міського голови Яремче Роман Якубовський додав, що стадіон передадуть в оренду.

«Це співпраця з футбольним клубом «Карпати», спортивною школою клубу та громадськими організаціями. Ми надаємо стадіон в оренду організації, яка візьме на себе реконструкцію, облаштування і подальше використання об’єкта», — розповів він.

Мова йде про поетапне оновлення інфраструктури. На першому етапі планують влаштувати сучасне штучне поле та огорожу. У перспективі — ремонт роздягалень, бігових доріжок та прилеглої інфраструктури.

«Поки що роботи ще не стартували, триває оформлення юридичних документів. Найближчими тижнями очікуємо підписання всіх паперів, тоді й почнуться підготовчі роботи. Вже замовлено штучне покриття для поля, готують основу», — додав Якубовський.

На реконструкцію на першому етапі планують залучити близько 3-4 мільйонів гривень, повністю за рахунок інвесторів, клубу та меценатів. Яремчанська міська рада зі свого боку забезпечує доступ до майданчика та погодження графіку спільного використання.

«Поле знаходиться біля ліцею, і ми передбачили спільне використання: у вільний від тренувань час воно буде доступне для учнів і проведення заходів громади. Це зафіксуємо у меморандумі», — уточнив Якубовський.

Міський голова Яремчанської громади Андрій Мироняк акцентував увагу на тому, що розвиток спортивної інфраструктури відбувається винятково за рахунок спонсорських і меценатських коштів.

«Є багато речей, які ми просто не можемо дозволити собі за кошти місцевого бюджету, тому наше завдання — максимально залучати меценатів, бізнес і партнерські структури для реалізації таких ініціатив», – відмітив голова громади.

Реконструкція шкільного стадіону в Яремче, за словами Мироняка, передбачає не лише спортивне використання, а й створення сучасного середовища для проведення змагань, тренувань і дозвілля мешканців.

«Реконструкція того стадіону – це буде від 30 до 40 мільйонів. Це великі кошти. Але ми маємо амбітну мету завершити все за рік, хочеться — до Нового року. Побудуємо душові, туалети. Це першочергово, а в наступних планах — ще багато важливого», – відмітив голова громади.

Очікується, що стадіон стане базою як для тренувань місцевих учнів, так і для спортивних зборів команд з усієї України. Залучення відомого клубу «Карпати» має надати нового імпульсу для розвитку спортивного туризму в регіоні.

«Я десь собі у своїй голові це бачу і просто хочу це все реалізувати на перспективу, аби це було в нашій громаді. Це буде для всіх — і для дітей, і для дорослих, і для тих, хто приїжджає до нас», — відмітив Андрій Мироняк.

Також у планах громади — майбутній розвиток інфраструктури в Микуличині, де наразі функціонують два мініфутбольні поля, а ще одна ділянка потенційно може бути перетворена на повноцінний стадіон. Для цього шукають інвесторів, зокрема ведуться перемовини з українською діаспорою за кордоном.

«У Микуличині є земельна ділянка під стадіон, але він не відповідає жодним спортивним стандартам. Ми вже звернулися до української діаспори в Італії з проханням підтримати реконструкцію — я особисто порушував це питання перед представниками української громади», — зазначив міський голова.

Реконструкція стадіону є частиною стратегії розвитку спортивного туризму громади, адже, як зазначає заступник міського голови, до Яремче щороку приїжджає багато футбольних клубів з усієї України.

«До нас приїжджають дитячі й дорослі команди на збори — і з Прем’єр-ліги, і з нижчих дивізіонів. Ми маємо розвинену інфраструктуру: готелі, басейни, сауни, — усе, що необхідно для відновлення спортсменів», — пояснив Роман Якубовський.

У Яремчанській громаді бачать великий потенціал у розвитку спортивного туризму, як рушія економічного зростання. Як зазначив голова громади Андрій Мироняк, тривале перебування учасників спортивних зборів і їхніх родичів сприяє припливу коштів у місцевий бізнес та збільшенню податкових надходжень.

«Спортивний туризм надзвичайно вигідний і для громади, і для людей, які тут будуть. Коли діти приїжджають до нас на якісь збори, то вони залишаються в Яремче від 14 до 21 дня. Тобто, вони платять за житло, вони ходять в магазини. До них приїжджають тато з мамою, бабці чи дідусі подивитись, як їхня дитина займається спортом. Вони теж йдуть в магазини, ресторани – і це тягне кошти в громаду. Якщо в громаді заможні люди, то вони, відповідно сплачують податки, а громада розвивається. Цей процес незмінний і ми маємо його постійно вдосконалювати», – відмітив Андрій Мироняк.

Туристична галузь залишається стратегічним напрямом розвитку Яремчанської територіальної громади та суттєвим фактором її економічного зростання. Завдяки розвиненій інфраструктурі гостинності, сприятливим кліматичним і природним умовам, а також активній підтримці місцевої влади, туризм забезпечує стабільні надходження до бюджету та позитивно впливає на суміжні галузі, зокрема транспорт, торгівлю, зв’язок і будівництво.

«В Яремчанській громаді особливо активно працює туристична галузь, яка генерує робочі місця й стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів. Зокрема, за перший квартал 2025 року громада вже отримала понад 1 млн грн туристичного збору», – відмітив виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук.

Міський голова Яремче поділився своїм баченням перспектив розвитку туризму та спортивної інфраструктури в громаді.