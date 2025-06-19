На фронті занинув спецпризначенець із Прикарпаття Віталій Римарук

Полеглий боєць спецпідрозділу “Омега” молодший сержант Віталій Римарук Національної Гвардії України, був уродженцем селища Делятин Надвірнянського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Наш Віталій… Назавжди в наших серцях. Наш Віталій Римарук, випускник Делятинського ліцею №1, більше не з нами. Він загинув, захищаючи Україну, і ця звістка шокувала кожного, хто його знав. Віталій… Я пам’ятаю його як надзвичайно світлого, чемного та відповідального учня. Він завжди був прикладом для інших, ніколи не відмовляв у допомозі, був надійним другом і чудовою людиною. Його щира усмішка і готовність прийти на допомогу завойовували серця всіх навколо. Він мав багато друзів, і це не дивно, адже його доброта і відкритість були безмежні. Віталій був справжнім лідером у нашому класі, завжди підтримував однокласників, радів їхнім успіхам і підставляв плече у важкі моменти. Я, як класний керівник, безмежно пишалася Віталієм. Він був тим учнем, про якого мріє кожен вчитель – старанним, цілеспрямованим і з великим серцем. Він мав стільки планів, стільки мрій…, написала вчиелька із Делятина Надія Тодощук