Якою буде погода на Івано-Франківщині 19 червня

Синоптики 19 червня по місті Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний,7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 12-14°, вдень 24-26°.

По області: вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.