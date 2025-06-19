Якою буде погода на Івано-Франківщині 19 червня

Синоптики 19 червня по місті Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.
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Вітер північно-західний,7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря
По місту: вночі 12-14°, вдень 24-26°.
По області: вночі 11-16°, вдень 21-26°.
У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°, вдень 16-21°.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах добра.