За зберігання дитячої порнографії житель Франківської громади отримав вирок суду

Жителя села Черніїв Івано-Франківськї територіальної громади Івано-Франківського району визнано винним у зберіганні матеріалів, що містять дитячу порнографію. Йому призначили пробаційний нагляд.

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Про це пише “Галка” з посиланням на вирок Тисменицького районного суду.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, наприкінці жовтня 2024 року чоловік завантажив з інтернету та зберіг на персональному комп’ютері 308 файлів, які належать до категорії дитячої порнографії. Як встановило слідство, матеріали зберігалися для особистого перегляду, без мети розповсюдження.

Суд визнав прикарпатця винним у зберіганні дитячої порнографії (ч.1 ст. 301-1 КК України) та затвердив угоду про визнання винуватості. Йому призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки. Також на чоловіка наклали заборону протягом трьох років займатись будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи організацією дозвілля дітей, а також обіймати посади, пов’язані з роботою з неповнолітніми.

Комп’ютер, за допомогою якого було вчинено злочин, підлягає конфіскації. Мобільний телефон, який у справі не використовувався як знаряддя правопорушення, буде повернуто власнику. Також з обвинуваченого стягнуть витрати на проведення експертизи у справі — 3797 гривень 50 копійок.