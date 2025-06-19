На Прикарпатті не припиняють пошуки зниклого 5-річного хлопчика

Станом на 06:00 19 червня 2025 року рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи 6-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Протягом двох діб рятувальники працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час. Для цього залучено безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами, що дозволяє ефективно обстежувати територію в умовах недостатньої видимості.

Загалом створено 16 пошукових груп, серед яких діє група водолазно-рятувальних робіт та окрема група, яка здійснює обстеження території на квадроциклах.

На цей час обстежено близько 850 гектарів місцевості, з яких 780 гектарів становить лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 гектарів території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолазами обстежено 9 водойм загальною площею 4805 м².

Крім того, психолог Головного управління ДСНС в області надав психологічну підтримку та допомогу шести родичам дитини.

До проведення пошуково-рятувальної операції залучено загалом 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 безпілотників та 4 кінологи зі службовими собаками.