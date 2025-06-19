За два місяці з ворожого полону в Україну повернули дев’ятьох воїнів прикарпатської “десятки”

У травні та червні в Україну з ворожого полону повернулися дев’ятеро воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

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Про це повідомили на сторінці 10 гірсько-штурмової бригади, яка базується на Івано-Франківщині.

Двоє зі звільнених пробули в неволі ще з 2022 року, п’ятеро — з 2023, і двоє — з 2024.

“Це військовослужбовці підрозділів МПБ, 2-го стрілецького, 108 та 8 батальйонів. Їх утримували в Сибіру та центральній частині росії. Ворог цинічно ігнорував Женевські конвенції: одиночні камери протягом 11 місяців, фіктивні діагнози — зокрема «туберкульоз», постійні тортури, поламані ребра, втрата ваги до 54 кілограмів. Але не втрата гідності”, — розповідають в дописі.

Так, військовослужбовці відвідали звільнених побратимів.

“Вони були раді побачити «своїх». Вони не втратили віри. Навіть у повній ізоляції, у вакуумі, в який їх намагались помістити — вони знали, що ми стоїмо. Що їх чекають, за них борються, що країну не зламали, і що ми не зламались”, — наголошують військові.

Вказують, що вже пів сотні «едельвейсів» уже вдалося визволити з полону.